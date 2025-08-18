Мешканці Дніпропетровської області мають знати про підвищення тарифів на комунальні послуги, адже це позначиться на їхнії гаманцях.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області вже на етапі затвердження, повідомляє Politeka.

КП "Юріївські ЖКП" проінформувало місцевих мешканців про намір переглянути ціни на водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами. Нові розцінки набудуть чинності після узгодження та публічного обговорення.

Згідно з офіційним повідомленням, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене кількома ключовими факторами. Зростання вартості енергоносіїв та матеріалів змушує підприємство актуалізувати виробничі витрати.

Крім того, зміни розцінок враховують фактичні обсяги надання ЖКП та економічно обґрунтовані витрати підприємства. Ціни на централізоване водопостачання для населення зростуть з 53,06 гривні за кубометр до 69,38, а водовідведення підніметься з 164,77 до 187,53 гривні за кубометр.

Не менш відчутними будуть зміни у вартості управління побутовими відходами. Для населення збір та вивіз сміття зросте майже вдвічі, з 35 грн на одну особу до 67,86, а прийом та розміщення сміття на полігоні підніметься до 174,93 грн за кубометр. Для бюджетних організацій та інших споживачів ріст також суттєвий.

Економічні аналітики наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області не є кроком для збагачення на звичайних українцях. Це скоріше вимушений крок для того, аби підприємства, які надають ЖКП, не перестали працювати.

Тож жителям регіону доведеться звикати до більших цифр у платіжках. Це не дуже приємна новина для багатьох на фоні складної загальної економічної ситуації в країні.

