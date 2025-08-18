По завершенні робіт територію обіцяють привести до належного стану та зняти обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Незабаром очікуються масштабні зміни та обмеження руху транспорту в Дніпрі через заплановані ремотні роботи на вулицях міста, повідомляє Politeka.net.

Документ про перекриття проїзду на проспекті Науки з’явився на сайті міської ради.



Міська влада готується до тимчасового перекриття внутрішньоквартального проїзду на проспекті Науки у зв’язку з проведенням будівельних робіт.

Згідно з опублікованим на сайті Дніпровської міської ради проєктом документа, перекриття ділянки дороги заплановано на період від 14 жовтня 2025 року і триватиме аж до 14 квітня 2026 року. Обмеження руху транспорту в Дніпрі стосуватимуться проїзду між житловими будинками під номерами 167 та 169. Саме на цій ділянці фахівці компанії ТОВ «Єлрінд Компані» мають виконати комплекс робіт, пов’язаних із будівництвом та благоустроєм території.

Організатори робіт зобов’язуються забезпечити безпеку як водіїв, так і пішоходів. Для цього на час проведення будівництва передбачено встановлення попереджувальних дорожніх знаків, монтаж захисних огорож, а також додаткові заходи, спрямовані на упорядкування руху транспорту та мінімізацію ризиків для мешканців прилеглих кварталів.

По завершенні робіт територію обіцяють привести до належного стану: прибрати будівельне сміття, відновити благоустрій та повернути проїзду функціональність. Таким чином, мешканці району зможуть користуватися оновленою та безпечною ділянкою дороги.

Водночас варто зауважити, що документ про обмеження руху транспорту в Дніпрі ще перебуває на розгляді і станом на сьогодні не набрав чинності.

