Сума грошової допомоги в Кривому Розі та інших регіонах України тепер напряму залежатиме від ступеня потреби людини.

У найближчий час українці зможуть розраховувати на підвищені грошову допомогу в Кривому Розі та інших регіонах України в розмірі до 4 000 гривень, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в рішенні Кабміну.

Згідно з новим рішенням Кабінету Міністрів, суттєво зростає розмір щомісячних компенсацій для тих, хто отримав виробничі травми або професійні захворювання і через це потребує постійного догляду, медичної підтримки чи забезпечення спеціальними медичними виробами.

Сума грошової допомоги в Кривому Розі та інших регіонах України тепер напряму залежатиме від ступеня потреби людини у медичному та побутовому забезпеченні:

4 000 гривень – для тих, хто потребує спеціалізованого медичного нагляду та одночасного забезпечення необхідними ліками або медичними виробами. Це максимальний рівень підтримки, призначений для людей у найважчому стані, які потребують комплексної та безперервної допомоги.

2 000 гривень – призначатимуть у випадках, коли потрібен постійний сторонній нагляд і медичне забезпечення, але обсяг спеціальних процедур є меншим, ніж у першій категорії.

В уряді підкреслюють, що ця грошова допомога в Кривому Розі покликана зменшити фінансовий тягар для сімей, які щомісяця змушені витрачати значні кошти на догляд за близькими, що живуть із наслідками тяжких травм або хронічних професійних хвороб. Така підтримка має забезпечити більш стабільний та передбачуваний рівень допомоги для найбільш уразливих категорій громадян.

