Сумма денежной помощи в Кривом Роге и других регионах Украины теперь будет напрямую зависеть от степени потребности человека.

В ближайшее время украинцы смогут рассчитывать на повышенную денежную помощь в Кривом Роге и других регионах Украины в размере до 4 000 гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Кабмина.

Согласно новому решению Кабинета Министров, существенно возрастает размер ежемесячных компенсаций для тех, кто получил производственные травмы или профессиональные заболевания и поэтому требует постоянного ухода, врачебной поддержки или обеспечения специальными докторскими изделиями.

Сумма денежной помощи в Кривом Роге и других регионах Украины теперь будет напрямую зависеть от степени потребности человека в докторском и бытовом обеспечении:

4 000 грн – для тех, кто нуждается в специализированном медицинском надзоре и одновременном обеспечении необходимыми лекарствами или медицинскими изделиями. Это максимальный уровень поддержки, предназначенный для людей в самом тяжелом состоянии, нуждающихся в комплексной и непрерывной поддержки.

2 000 гривен – будут назначаться в случаях, когда требуется постоянный посторонний надзор и врачебное снабжение, но объем специальных процедур меньше, чем в первой категории.

1 333 гривны – для лиц, которым необходим бытовой уход и обеспечение базовыми медицинскими средствами.

800 гривен – для тех, кому нужны только санитарно-гигиенические средства и медикаменты или отдельные медицинские изделия, без необходимости постоянного ухода.

В правительстве подчеркивают, что эта денежная помощь в Кривом Роге призвана уменьшить финансовое бремя для семей, которые ежемесячно вынуждены тратить значительные средства по уходу за близкими, живущими с последствиями тяжелых травм или хронических профессиональных болезней. Такая поддержка должна обеспечить более стабильный и предсказуемый уровень помощи наиболее уязвимым категориям граждан.

