Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стає справжнім рятувальним колом для багатьох місцевих мешканців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна у форматі зручних ваучерів, які дозволяють самостійно обирати необхідні продукти, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній фейсбук-сторінці благодійного фонду "Крок з Надією", жителі регіону, які найбільше постраждали від війни та потребують підтримки, можуть скористатися новою програмою, яка покликана надати людям продукти.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується через видачу продуктових ваучерів номіналом 440 гривень. Їх можна використати у магазинах мережі АТБ для придбання необхідних товарів. Такий формат дозволяє кожному отримувачу враховувати власні вподобання, дієтичні обмеження чи звички.

Програму вдалося запустити завдяки спільній роботі фонду "Крок з Надією" та міжнародних партнерів Mennonite Central Committee і Canadian Foodgrains Bank, а також підтримці мережі супермаркетів АТБ. Кожен із цих учасників вніс свій внесок, щоб підтримка стала адресною і справді корисною.

Щоб скористатися ініціативою, необхідно пройти реєстрацію онлайн. Для цього створено спеціальний чат-бот у Telegram. Процедура займає лише кілька хвилин. Потрібно перейти за посиланням, відкрити чат-бот і виконати покрокові інструкції.

У разі труднощів можна зателефонувати на гарячу лінію, яка працює з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Оператори допоможуть розібратися з усіма питаннями, пов’язаними з отриманням ваучерів або реєстрацією.

Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області дає можливість обрати індивідуальний набір продуктів для кожного учасника.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.