Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области становится настоящим спасательным кругом для многих местных жителей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна в формате удобных ваучеров, позволяющих самостоятельно выбирать необходимые продукты, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной фейсбук-странице благотворительного фонда "Шаг с Надеждой", жители региона, наиболее пострадавшие от войны и нуждающиеся в поддержке, могут воспользоваться новой программой, призванной предоставить людям продукты.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области осуществляется через выдачу продуктовых ваучеров номиналом 440 гривен. Их можно использовать в магазинах сети АТБ для покупки необходимых товаров. Такой формат позволяет каждому получателю учитывать свои предпочтения, диетические ограничения или привычки.

Программу удалось запустить благодаря совместной работе фонда Шаг с Надеждой и международных партнеров Mennonite Central Committee и Canadian Foodgrains Bank, а также поддержке сети супермаркетов АТБ. Каждый из этих участников внес свою лепту, чтобы поддержка стала адресной и действительно полезной.

Чтобы воспользоваться инициативой, необходимо пройти регистрацию онлайн. Для этого создан специальный чат-бот в Telegram. Процедура занимает всего несколько минут. Следует перейти по ссылке, открыть чат-бот и выполнить пошаговые инструкции.

В случае трудностей можно позвонить по горячей линии, которая работает с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Операторы помогут разобраться со всеми вопросами, связанными с получением ваучеров или регистрации.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области позволяет выбрать индивидуальный набор продуктов для каждого участника.

