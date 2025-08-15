У Хмельницькому продовжують надавати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому стала частиною комплексної програми підтримки від медичного центру Карітас, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці організації, вони надають медичні та соціальні послуги для літніх людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому реалізується у співпраці з командою досвідчених лікарів, психологів, медсестер та соціальних працівників. Прийом відбувається як у приміщенні центру, так і через виїзні мобільні бригади, для тих, хто фізично не може дістатися до центру.

Медцентр працює у форматі сімейної медицини з прийомом лікаря загальної практики, веденням хронічних хвороб, вакцинацією та профілактичними оглядами. Тут лікують і дітей, і дорослих. Окремий напрямок роботи стосується психологічної підтримки. Це індивідуальні консультації для дорослих і дітей, зокрема для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.

Проводяться групи для тих, хто опинився у складних обставинах. Спеціалісти допомагають при тривожних станах, посттравматичному стресовому розладі та втраті. Психотерапія ґрунтується на доказових методиках, зокрема когнітивно поведінковій терапії та майндфулнес підході.

Окрім цього, медики здійснюють домашні візити до невиліковно хворих, забезпечують знеболення, полегшення симптомів. Це не лише медична опіка, а й психологічний і соціальний супровід, що дозволяє людині провести останні дні з гідністю.

Отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Хмельницькому можна, попередньо записавшись через онлайн форму на сайті або за телефоном. Прийом відбувається у центрі на вулиці Зарічанській у будні з 9 до 18 години.

