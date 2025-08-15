В Хмельницком продолжают оказывать гуманитарную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком стала частью комплексной программы поддержки медицинского центра Каритас, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Facebook-странице организации, они предоставляют медицинские и социальные услуги для пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком осуществляется в сотрудничестве с командой опытных врачей, психологов, медсестер и социальных работников. Прием происходит как в помещении центра, так и через выездные мобильные бригады для тех, кто физически не может добраться до центра.

Медцентр работает в формате семейной медицины с приемом врача общей практики, ведением хронических заболеваний, вакцинацией и профилактическими осмотрами. Здесь лечат и детей, и взрослых. Отдельное направление работы касается психологической поддержки. Это индивидуальные консультации для взрослых и детей, в частности, для ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Проводятся группы для оказавшихся в сложных обстоятельствах. Специалисты помогают при тревожных состояниях, посттравматическом стрессовом расстройстве и потере. Психотерапия основывается на доказательных методиках, в частности когнитивно поведенческой терапии и подходе майндфулнес.

Кроме того, медики осуществляют домашние визиты к неизлечимо больным, обеспечивают обезболивание, облегчение симптомов. Это не только медицинская опека, но и психологическое и социальное сопровождение, позволяющее человеку провести последние дни с достоинством.

Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Хмельницком можно, предварительно записавшись через онлайн-форму на сайте или по телефону. Прием проходит в центре на улице Заречанской в будни с 9 до 18 часов.

