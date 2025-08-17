Жителів закликають заздалегідь підготуватися до графіка відключення води та газу в Івано-Франківській області з 18 по 29 серпня.

Графік відключення води та газу в Івано-Франківській області з 18 по 29 серпня стосується жителів у Бурштинській громаді, повідомляє Politeka.

Як інформує Бурштинська ТЕС та міська рада, мешканців попереджають про тимчасові обмеження постачання ресурсів.

З 18 по 29 серпня гарячої води не буде у місті Бурштин та селі Дем’янів. Причиною називають підготовку тепломереж до нового опалювального сезону.

Також у період з 19 серпня о 08:00 до 21 числа о 16:00 заплановано припинення подачі газу. Під відключення потраплять: м. Бурштин, с. Вигівка, с. Дем’янів, с. Куничі, с. Насташино, с. Новий Мартинів, с. Старий Мартинів, с. Тенетники, с. Різдв’яни, с. Бовшів, с. Задністрянське, с. Демешківці, с. Німшин, с. Поплавники, с. Придністров’я, с. Більшівці, с. Загір’я, с. Кукільники, с. Хохонів, с. Дитятин, с. Яблунів, с. Набережне.

Бурштинська міська рада закликає жителів заздалегідь підготуватися до графіка відключення води та газу в Івано-Франківській області з 18 по 29 серпня та планувати свій побут, враховуючи перерви у постачанні. Зокрема, варто зробити запаси води та зарання подбати про справи, що пов'язані з наявністю газу.

Повідомляється, що роботи проводяться для забезпечення стабільної роботи інфраструктури в осінньо-зимовий період.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати