Жители призывают заранее подготовиться к графику отключения воды и газа в Ивано-Франковской области с 18 по 29 августа.

График отключения воды и газа в Ивано-Франковской области с 18 по 29 августа касается жителей в Бурштынском обществе, сообщает Politeka.

Как сообщает Бурштынская ТЭС и городской совет , жителей предупреждают о временных ограничениях поставок ресурсов.

С 18 по 29 августа горячей воды не будет в городе Бурштын и селе Демьянов. Причиной называют подготовку теплосетей к новому отопительному сезону.

Также в период с 19 августа в 08:00 до 21 числа в 16:00 запланировано прекращение подачи газа. Под отключение попадут: г. Бурштын, с. Выговка, с. Демьянов, с. Кунычи, с. Насташино, с. Новый Мартынов, с. Старый Мартынов, с. Тенетники, с. Рождественские, с. Бовшев, с. Заднестрянское, с. Демешковцы, с. Нимшин, с. Поплавки, с. Приднестровье, с. Большевцы, с. Загорье, с. Кукольники, с. Хохонов, с. Дитятин, с. Яблонов, с. Набережное.

Бурштынський городской совет призывает жителей заранее подготовиться к графику отключения воды и газа в Ивано-Франковской области с 18 по 29 августа и планировать свой быт, учитывая перерывы в поставках. В частности, следует сделать запасы воды и заранее позаботиться о делах, связанных с наличием газа.

Сообщается, что работы производятся для обеспечения стабильной работы инфраструктуры в осенне-зимний период.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать