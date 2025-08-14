З четверга, 14 серпня, ввели новий графік поїздів у Донецькій області, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", зміни торкнуться одинадцяти приміських електропоїздів зі Слов’янська та Краматорська, включно зі сполученням до Харкова та Лозової.

Окрім цього, додають новий щоденний рейс і одночасно скасовують електропоїзд із Кіндратівки. За повідомленням компанії, новий графік поїздів у Донецькій області ввели з безпекових міркувань.

Змінюють час відправлення та прибуття для чотирьох електропоїздів: №6809 Близнюки - Слов’янськ вирушатиме о 05:23 і доїжджатиме о 07:25 замість попередніх 05:33 та 07:25.

№6602 Слов’янськ - Райгородок відправлятиметься о 05:50 і прибуватиме о 06:33 замість 05:53/06:36. №6603 у зворотньому напрямку вирушатиме о 06:47 і доїжджатиме о 07:25 замість 06:50/07:28. №6825/6815 вирушатиме о 06:47 та прибуватиме о 12:15 замість 12:25.

Крім цього, тимчасово скасовують №6708 Кіндратівка - Краматорськ. Для шести рейсів, що раніше вирушали із Кіндратівки, змінили маршрути. Зокрема, №6705 виїжджатиме о 07:35 та на кінцевій буде о 07:58.

Зміни також відбудуться у: №6706 (08:10/08:35), №6811 - (06:45/07:01), №6812/6822 (07:21/12:35), №6709 (17:25/17:48). №6710 - (18:05/18:28) замість попередніх 19:22.

"Укрзалізниця" також подовжила маршрут №6802 Краматорськ - Лозова, який раніше курсував із Слов’янська. Тепер він буде виїжджати о 09:35 з нашого регіону та опинятиметься у Лозовій о 12:53. Для мешканців регіону додали новий щоденний рейс №6819 з відправленням о 12:25 та прибуттям о 12:48.

Таким чином, новий графік поїздів у Донецькій області покликаний зробити пересування більш зручним і безпечним. Пасажирам радять уважно перевіряти розклад, адже зміни торкнулися відразу багатьох приміських електропоїздів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати