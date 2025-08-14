С четверга, 14 августа, был введен новый график поездов в Донецкой области , сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", изменения коснутся одиннадцати пригородных электропоездов из Славянска и Краматорска, включая сообщение в Харьков и Лозовую.

Кроме того, добавляют новый ежедневный рейс и одновременно отменяют электропоезд из Кондратовки. По сообщению компании, новый график поездов в Донецкой области был введен по соображениям безопасности.

Меняют время отправления и прибытия для четырех электропоездов: №6809 Близнецы - Славянск отправляется в 05:23 и доезжает в 07:25 вместо предыдущих 05:33 и 07:25.

№6602 Славянск - Райгородок будет отправляться в 05:50 и прибывать в 06:33 вместо 05:53/06:36. №6603 в обратном направлении будет отправляться в 06:47 и доезжать в 07:25 вместо 06:50/07:28. №6825/6815 будет отправляться в 06:47 и прибывать в 12:15 вместо 12:25.

Кроме этого, временно отменяют №6708 Кондратовка – Краматорск. Для шести рейсов, ранее отправлявшихся из Кондратовки, сменили маршруты. В частности, №6705 будет выезжать в 07:35 и на конечной будет в 07:58.

Изменения также произойдут в: №6706 (08:10/08:35), №6811 - (06:45/07:01), №6812/6822 (07:21/12:35), №6709 (17:25/17:48). №6710 – (18:05/18:28) вместо предыдущих 19:22.

"Укрзализныця" также продлила маршрут №6802 Краматорск - Лозовая, ранее курсировавший из Славянска. Теперь он будет уезжать в 09:35 из нашего региона и будет оказываться в Лозовой в 12:53. Для жителей региона добавили новый ежедневный рейс №6819 с отправлением в 12:25 и прибытием в 12:48.

Таким образом, новый график поездов в Донецкой области призван сделать передвижение более удобным и безопасным. Пассажирам советуют внимательно проверять расписание, ведь изменения коснулись сразу многих пригородных электропоездов.

