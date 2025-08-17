Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 серпня в Запоріжжі обіцяє переважно ясні дні без опадів.

У понеділок, 18 серпня, температура вранці +21°C, удень +28°C, ввечері +22°C. Повітря вологе, слабкий вітер, опади практично відсутні. Хмари з’являться вдень і розсіються до вечора.

У вівторок, 19 числа, вдень повітря прогріється до +25°C, а вночі охолодиться до +16°C. Сонячно, без дощу, злегка подихає вітер. Народна прикмета зазначає: якщо квіти закриваються, слід чекати дощу; сухий день передбачає суху осінь, ясний — сувору зиму.

Середа, 20-го, буде ясною з ранку до вечора. Температура коливатиметься між +17°C і +28°C. За народними спостереженнями, літні грози закінчуються, а підготовка лелек до відльоту обіцяє холодну осінь.

У четвер, 21 числа, стовпчики термометра покажуть від +19°C до +30°C. Доба буде сонячною та спокійною. Згідно прикмет, гарна погода цього дня віщує теплий вересень, іній — багатий урожай.

П’ятниця, 22-го, відзначиться спекою: вдень +32°C, вночі +20°C. Ясно, дощу не очікується. Народна прикмета радить: з цього часу осінні опади літні перебивають, достигають ягоди та гриби з’являються.

Субота, 23 числа, повітря вдень прогріється до +32°C, вночі +22°C. Доба ясна, без опадів. Народна прикмета: сильна спека або дощ повторюватиметься протягом осені; спокійна вода у водоймах обіцяє теплу пору.

Неділя, 24 серпня, трохи прохолодніша: вдень +26°C, вночі +16°C. Тиждень завершиться ясними, теплими днями, стабільними показниками вологи та слабким подихом вітру.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 серпня в Запоріжжі обіцяє переважно сонячні, бездощові дні, з комфортними ранковими та вечірніми температурами, слабким вітром і мінливою вологістю.

