Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 серпня у Харкові дозволить харків’янам планувати активності на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 серпня у Харкові обіцяє переважно ясні та теплі умови з незначними хмарними періодами, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Синоптик.

Понеділок, 18 серпня, розпочнеться з ранкових хмар, проте дощу слід очікувати лише вдень. Температура коливатиметься від +18° вночі до +23° вдень, вологість повітря становитиме 57–84 %, вітер – 0,1–3,4 м/с.

У вівторок хмарність з’явиться на небі лише в другій половині дня. Опадів не передбачається. Температура вночі +12°, вдень +23°, вітер до 5,7 м/с, вологість – 45–77 %.

20 серпня принесе короткочасну хмарність удень, яка до вечора розсіється. Температурні показники: +15° вночі, до +26° вдень. Народна прикмета: з цього дня закінчуються літні грози, і починається листопад берези; підготовка лелек до відльоту віщує холодну осінь.

У четвер вдень з’являться хмари, що ввечері розсіються. Без опадів. Нічні температурні показники +15°, денні +29°. Народний прогноз радить: якщо умови погожі, вересень буде теплим і сонячним, а якщо негода – тривала.

22-го, відзначиться ясною погодою вранці та ввечері, вдень можливе короткочасне затягування неба хмарами. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +18…+32°. Народні спостереження: з цього часу осінній дощ літній перебиває, достигає брусниця та сливи, з’являються осінні опеньки.

У суботу ранкове небо буде безхмарним, вдень ясна погода збережеться. Опадів не очікується. Температура +20° вночі та +31° вдень.

Неділя, 24 числа, прогнозується тепла та ясна, з мінімальними коливаннями температури +14…+24°.

