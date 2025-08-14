Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Харькове позволит харьковчанам планировать активность на свежем воздухе.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Харькове обещает преимущественно ясные и теплые условия с небольшими облачными периодами, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Синоптик .

Понедельник, 18 августа, начнется с утренних туч, однако дождя следует ожидать только днем. Температура будет колебаться от +18° ночью до +23° днем, влажность воздуха будет составлять 57–84%, ветер – 0,1–3,4 м/с.

Во вторник пасмурная облачность появится на небе лишь во второй половине дня. Осадков не предполагается. Температура ночью +12°, днем +23°, ветер до 5,7 м/с, влажность – 45–77%.

20 августа принесет кратковременную облачность, которая к вечеру рассеется. Температурные показатели: +15° ночью, до +26° днем. Народная примета: с этого дня заканчиваются летние грозы и начинается ноябрь березы; подготовка аистов к отлету предвещает холодную осень.

В четверг днем появятся вечера, рассеющиеся вечером. Без осадков. Ночные температурные показатели +15 °, дневные +29 °. Народный прогноз советует: если условия погожие, сентябрь будет теплым и солнечным, а если непогода – продолжительная.

22-го, ознаменуется ясной погодой утром и вечером, днем возможна кратковременная затяжка неба облаками. Без осадков. Столбики термометров покажут +18…+32°. Народные наблюдения: с этого времени осенний летний дождь перебивает, созревает брусника и сливы, появляются осенние опята.

В субботу утреннее небо будет облачным, днем ясная погода сохранится. Осадков не ожидается. Температура +20° ночью и +31° днем.

Воскресенье, 24 числа, прогнозируется теплое и ясное, с минимальными колебаниями температуры +14…+24°.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Харькове позволит харьковчанам планировать активность на свежем воздухе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.