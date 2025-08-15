Обмеження руху в Чернівецькій області діятиме з 14 по 23 серпня, і водіям радять планувати маршрути заздалегідь, особливо тим, хто прямує до кордону з Румунією, повідомляє Politeka.

Як інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини, обмеження руху в Чернівецькій області пов’язані з роботами на дорозі державного значення Кіцмань – Глибока – с. Опришени.

Під час ремонту проїзд через переїзд буде закритий, і для легкового та громадського транспорту організовано об’їзд дорогами обласного значення. Водії повинні звернути увагу на схему: у Глибокій перед кільцем необхідно повернути направо та рухатися в бік села Петричанка, а через 10 кілометрів повернути на дорогу О26027 Глибока – Кам’яна.

Об’їзд додає 23 кілометри до маршруту, а вантажні автомобілі не зможуть користуватися цими дорогами і повинні шукати альтернативні маршрути, наприклад, дорогу Чернівці – Тереблече, яка також веде до кордону.

Додатково нагадаємо, що сезонні обмеження руху в Чернівецькій області діють для вантажівок. Це означає заборону пересування дорогами для транспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн у період спеки, коли температура повітря перевищує +28 градусів.

Це роблять для того, щоб асфальт не розм’якшувався і не руйнувався під важкими колесами, адже влітку навіть невелика вага може залишити глибокі колії, які потім важко відновити.

Для водіїв вантажівок передбачено спеціальні майданчики, де можна перечекати спеку або скористатися стоянками біля дорожніх сервісів. Винятки становлять машини, що перевозять небезпечні вантажі, живих тварин, військові вантажі, а також автомобілі, які рятують людей у надзвичайних ситуаціях.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати