В Черновицкой области временно введут ограничение движения транспорта из-за ремонта железнодорожного переезда недалеко от поселка Глубокая.

Ограничение движения в Черновицкой области будет действовать с 14 по 23 августа, и водителям советуют планировать маршруты заранее, особенно тем, кто следует к границе с Румынией, сообщает Politeka.

Как информируют в Службе восстановления и развития инфраструктуры Буковины, ограничение движения в Черновицкой области связано с работами на дороге государственного значения Кицмань – Глубокая – с. Опришни.

При ремонте проезд через переезд будет закрыт, и для легкового и общественного транспорта организован объезд по дорогам областного значения. Водители должны обратить внимание на схему: в Глубокой перед кольцом необходимо повернуть направо и двигаться в сторону села Петричанка, а через 10 км повернуть на дорогу О26027 Глубокая – Каменная.

Объезд добавляет 23 километра к маршруту, а грузовые автомобили не смогут пользоваться этими дорогами и должны искать альтернативные маршруты, например дорогу Черновцы – Тереблече, которая также ведет к границе.

Дополнительно напомним, что сезонные ограничения движения в Черновицкой области действуют для грузовиков. Это означает запрет на передвижение по дорогам для транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в период жары, когда температура воздуха превышает +28 градусов.

Это делают для того, чтобы асфальт не размягчался и не разрушался под тяжелыми колесами, ведь летом даже небольшой вес может оставить глубокие колеи, которые трудно восстановить.

Для водителей грузовиков предусмотрены специальные площадки, где можно переждать жару или воспользоваться стоянками у дорожных сервисов. Исключения составляют машины, перевозящие опасные грузы, живые животные, военные грузы, а также автомобили, спасающие людей в чрезвычайных ситуациях.

