Подорожчання борошна в Сумській області відображає поступове зростання середньомісячних цін як у великих супермаркетах, так і в локальних торгових точках.

Подорожчання борошна в Сумській області за останній місяць відзначають у різних торгових мережах, повідомляє Politeka.

Актуальну динаміку на сайт Мінфін.

Так, середня ціна на пшеничне борошно Хуторок (2 кг) станом на 14 серпня 2025 року становить 58,21 грн. У Novus цей продукт продається за такою ж ціною. У липні середньомісячна вартість у цьому магазині була нижчою — 56,94.

Індекс споживчих цін свідчить, що протягом останнього місяця середні розцінки на цей товар коливалися щодня. У середині липня 2025 року середня вартість становила 57,96 грн, на кінець місяця зросла до 58,18 грн. На початку серпня розцінки стабілізувалися на рівні 58,20, а з 9 серпня 2025 року підвищилися до 58,21. Таким чином, за період з 14 липня середній цінник збільшився на 0,25.

У місцевих супермаркетах мережі Сільпо представлені різні види пшеничного борошна з різними розмірами упаковки та цінниками. Наприклад, «Повна Чаша» вищого ґатунку, 1 кг, коштує 19,69 гривень. «Хуторок» пшеничне (1 кг) продають за 27,89, а «Київмлин» вищого ґатунку, 5 кг, оцінюють у 149,00 грн.

Отже, подорожчання борошна в Сумській області відображає поступове зростання середньомісячних цінників як у великих супермаркетах, так і в локальних торгових точках. Дані показують стабільне підвищення вартості продукту протягом останнього місяця, що свідчить про тенденції ринку та коливання споживчих цін.

До слова, у Сумській області також повідомляли про дефіцит продуктів. Він загрожує значним зростанням вартості житнього хліба через можливу відсутність внутрішнього виробництва жита в Україні

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення цін на електроенергію у Сумській області: з 1 серпня зросте вартість світла у вечірні години, для кого саме.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії у Сумській області: яких виплат не буде з 1 серпня, українців попередили

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: названо умови, яким треба відповідати для отримання допомоги.