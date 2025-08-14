Подорожчання яєць в Харківській області спостерігається як у великих супермаркетах, так і у локальних торгових точках.

Подорожчання яєць в Харківській області відзначають за останній місяць у різних торгових мережах, повідомляє Politeka.

Зокрема актуальну динаміку представляє сайт Мінфін.

Так, середня ціна на марку Ясенсвіт (С1, 18 шт) становить 126,45 грн станом на 14 серпня 2025 року. У Metro ця продукція продається за 123,90, у Novus — 129,00. Середньомісячна вартість у липні 2025 року по магазинах становила 124,74. Наприклад, у Auchan цінник був 124,15 грн, Metro — 123,90, Novus — 126,17.

Дані індексу споживчих цін свідчать, що протягом останнього місяця цінники коливалися щодня: від 123,93 гривень до 126,45. Зокрема, на початку липня середній цінник на 18 штук становив 123,93, згодом підвищилася до 125,60 у середині місяця. В перші серпневі дні вартість залишалася на рівні 123,93–123,95 грн, а 13–14 серпня зросла до 126,45. Таким чином, з 14 липня 2025 року середня вартість підвищилася на 2,52.

У місцевих супермаркетах мережі Сільпо розцінки на курячі яйця також різняться залежно від бренду та розміру упаковки. Наприклад, марка «Премія» Поважний розмір вищої категорії, 10 штук, коштують 65,91 гривень. Молодильне відбірне (10 шт/уп) продається за 91,66, а органічний товар Дунайський Аграрій (10 шт/уп) оцінюють у 76,44.

Отже, подорожчання яєць в Харківській області спостерігається як у великих супермаркетах, так і у локальних торгових точках. Дані свідчать про поступове збільшення вартості курячих яєць протягом останнього місяця, що відображає тенденції ринку та коливання середньомісячних розцінок на цей продукт.

