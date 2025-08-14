Подорожание яиц в Харьковской области наблюдается как в крупных супермаркетах, так и локальных торговых точках.

Подорожание яиц в Харьковской области отмечается за последний месяц в разных торговых сетях, сообщает Politeka.

В частности, актуальную динамику представляет сайт Минфин .

Так, средняя цена на марку Ясэнсвит (С1, 18 шт) составляет 126,45 грн по состоянию на 14 августа 2025 года. В Metro эта продукция продается за 123,90, у Novus – 129,00. Среднемесячная стоимость в июле 2025 по магазинам составила 124,74. Например, у Auchan ценник был 124,15 грн, Metro – 123,90, Novus – 126,17.

Данные индекса потребительских цен свидетельствуют, что за последний месяц ценники колебались ежедневно: от 123,93 гривен до 126,45. В частности, в начале июля средний ценник на 18 штук составил 123,93, впоследствии повысился до 125,60 в середине месяца. В первые августовские дни стоимость оставалась на уровне 123,93–123,95 грн., а 13–14 августа выросла до 126,45 грн. Таким образом, с 14 июля 2025 г. средняя стоимость повысилась на 2,52.

В местных супермаркетах сети Сильпо цены на куриные яйца также различаются в зависимости от бренда и размера упаковки. К примеру, марка «Премия» Почтенный размер высшей категории, 10 штук, стоят 65,91 гривен. Молодильное отборное (10 шт/уп) продается по 91,66, а органический товар Дунайский Аграрий (10 шт/уп) оценивается в 76,44.

Следовательно, подорожание яиц в Харьковской области наблюдается как в крупных супермаркетах, так и в локальных торговых точках. Данные свидетельствуют о постепенном увеличении стоимости куриных яиц в течение последнего месяца, что отражает тенденции рынка и колебания среднемесячных цен на этот продукт.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому придется вернуть льготы за коммуналку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: в каких случаях возможно повторное оказание помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове и области: при каких условиях можно получить 4000 гривен.