Подорожчання проїзду в Київській області у Фастові та інших населених пунктах свідчить про тенденцію до зростання цін на транспортні послуги в регіоні.

Подорожчання проїзду в Київській області відбулося у Фастові, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив, що відтепер поїздка в автобусах коштує 15 гривень. Рішення набуло чинності після погодження відповідно до методики розрахунку тарифів, затвердженої Міністерством транспорту України.

У міськраді пояснюють, що підвищення вартості зумовлене збільшенням витрат на пальне, технічне обслуговування та придбання запчастин. Такі зміни дозволяють забезпечити безпечні й якісні перевезення пасажирів. Докладне обґрунтування зафіксоване у рішенні виконавчого комітету №214 від 23.04.2025.

Подібна ситуація спостерігалася й у Переяславі: з 1 червня там також відбулося подорожчання проїзду в Київській області. Для дорослих пасажирів вартість становить 15 гривень, а школярі оплачують лише 10 грн за квиток у навчальний період із 1 вересня по 31 травня.

Перевізники, що обслуговують автобусні маршрути міста, звернулися до влади з проханням переглянути тарифи, адже останнє підвищення відбулося ще у 2022 році, тоді ціна квитка становила 10 гривень. Нові розцінки застосовуються для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності на підставі укладених договорів із виконавчим комітетом.

Окрім цього, з 9 квітня підвищилися тарифи на маршрутки між Житомиром та Києвом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що тепер квиток у цьому напрямку коштує 300 гривень. Подорожчання проїзду в Київській області у Фастові та інших населених пунктах свідчить про тенденцію до зростання цін на транспортні послуги в регіоні та необхідність враховувати ці зміни при плануванні поїздок.

