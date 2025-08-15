Подорожание проезда в Киевской области в Фастове и других населенных пунктах свидетельствует о тенденции роста цен на транспортные услуги в регионе.

Подорожание проезда в Киевской области произошло в Фастове, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета принял, что теперь поездка в автобусах стоит 15 гривен. Решение вступило в силу после согласования в соответствии с методикой расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта Украины.

В горсовете объясняют, что повышение стоимости обусловлено увеличением расходов на горючее, техническое обслуживание и приобретение запчастей. Такие изменения позволяют обеспечить безопасные и качественные перевозки пассажиров. Подробное обоснование зафиксировано в решении исполнительного комитета №214 от 23.04.2025г.

Схожая ситуация наблюдалась и в Переяславе: с 1 июня там также произошло подорожание проезда в Киевской области. Для взрослых пассажиров стоимость составляет 15 гривен, а школьники оплачивают всего 10 грн за билет в учебный период с 1 сентября по 31 мая.

Перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты города, обратились к власти с просьбой пересмотреть тарифы, ведь последнее повышение произошло еще в 2022 году, тогда цена билета составила 10 гривен. Новые расценки применяются для всех хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности на основании заключенных договоров с исполнительным комитетом.

Кроме того, с 9 апреля повысились тарифы на маршрутки между Житомиром и Киевом. Местные СМИ сообщают, что сейчас билет в этом направлении стоит 300 гривен. Подорожание проезда в Киевской области в Фастове и других населенных пунктах свидетельствует о тенденции роста цен на транспортные услуги в регионе и необходимости учитывать эти изменения при планировании поездок.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать