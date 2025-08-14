Обмеження руху в Полтаві торкнуться як автомобілістів, так і пішоходів, тому організатори наголошують на уважності та дотриманні встановлених знаків.

Обмеження руху в Полтаві заплановані на двох вулицях через аварійні ремонти, повідомляє Politeka.

Такуінформацію надає офіційний сайт Полтавської громади.

21 серпня на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради розглянуть два проєкти рішень щодо продовження існуючого перекриття та нового обмеження.

Перше рішення стосується вулиці Театральної. Йдеться про ділянку від перехрестя з вул. Семена Антонця до вулиці Сковороди. Тут із червня триває аварійний ремонт каналізаційного колектору. Згідно з проєктом, перекриття планують продовжити до 6 вересня 2025 року, щоб завершити необхідні роботи та забезпечити безпеку.

Друге — передбачає нове перекриття на вулиці Героїв-Чорнобильців. Там "Полтаватеплоенерго" має провести аварійний ремонт ділянки теплової мережі між будинками №6/22 та №10. Під час робіт рух транспорту буде повністю обмежений. Підрядник зобов’язаний встановити відповідні дорожні знаки, організувати об’їзд та забезпечити безпечне пересування пішоходів. Термін дії цього обмеження — 25 днів від моменту ухвалення рішення виконкомом.

Обидва проєкти планують розглянути та затвердити на засіданні 21 серпня. Після ухвалення рішень водіям та мешканцям варто враховувати змінені маршрути пересування та заздалегідь планувати пересування містом. Перекриття спрямоване на завершення ремонтних робіт і створення безпечних умов для учасників дорожнього руху.

Обмеження руху в Полтаві торкнуться як автомобілістів, так і пішоходів, тому організатори наголошують на уважності та дотриманні встановлених знаків.

