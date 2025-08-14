Ограничения движения в Полтаве коснутся как автомобилистов, так и пешеходов, поэтому организаторы отмечают внимательность и соблюдение установленных знаков.

Ограничения движения в Полтаве запланированы на двух улицах из-за аварийных ремонтов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет официальный сайт Полтавской общины.

21 августа на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета рассмотрят два проекта решений по продлению существующего перекрытия и нового ограничения.

Первое решение касается улицы Театральной. Речь идет о участке от перекрестка с ул. Семена Антонца к улице Сковороды. Здесь с июня идет аварийный ремонт канализационного коллектора. Согласно проекту, перекрытие планируется продлить до 6 сентября 2025 года, чтобы завершить необходимые работы и обеспечить безопасность.

Второе – предусматривает новое перекрытие на улице Героев-Чернобыльцев. Там "Полтаватеплоэнерго" должен провести аварийный ремонт участка тепловой сети между домами №6/22 и №10. В ходе работ движение транспорта будет полностью ограничено. Подрядчик обязан установить соответствующие дорожные знаки, организовать объезд и обеспечить безопасное передвижение пешеходов. Срок действия этого ограничения – 25 дней с момента принятия решения исполкомом.

Оба проекта планируют рассмотреть и утвердить на заседании 21 августа. После принятия решений водителям и жителям следует учитывать измененные маршруты передвижения и заранее планировать передвижение по городу. Перекрытие направлено на завершение ремонтных работ и создание безопасных условий для участников дорожного движения.

Ограничения движения в Полтаве коснутся как автомобилистов, так и пешеходов, поэтому организаторы отмечают внимательность и соблюдение установленных знаков.

