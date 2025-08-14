Подорожчання проїзду у Рівному поки не відбулося, хоча проєкти рішень оприлюднили ще у червні, повідомляє Politeka.

Планувалося, що з 1 серпня тариф у маршрутках зросте до 18 гривень, у тролейбусах — до 15, проте члени міськвиконкому питання не розглядали. Начальник управління транспорту та зв’язку Василь Сливка зазначив, що конкретні строки наразі відсутні, оскільки засідання ще не проводили, а подорожчання — вимушений крок.

Чиновники пояснюють необхідність підвищення вартості через зростання цін на пальне, запасні частини, підвищення мінімальної зарплати та загальне збільшення витрат на обслуговування транспорту. Крім того, оновлення автобусів і тролейбусів вимагає значних фінансових вкладень. У деяких інших міст нові тарифи вже діють.

Громадськість водночас висловлює невдоволення. Мешканці наголошують на незручності сервісу, поганому технічному стані транспорту, великих інтервалах руху та скорочених маршрутах. Пані Марія з Ювілейного скаржиться, що доводиться довго чекати автобус, а студентка Анастасія додає, що тролейбуси перебувають у незадовільному стані і курсують обмежено.

Наразі проїзд у місті залишається без змін — 12 гривень у маршрутках і 8 у тролейбусах. Уже 5 серпня заплановане онлайн-засідання виконкому. Формально питання вартості у порядку денному відсутнє, але його можуть розглянути під час обговорення. Тому подорожчання проїзду у Рівному ще може стати реальністю найближчим часом. Мешканцям радять уважно слідкувати за ситуацією, щоб вчасно дізнатися про можливі зміни.

Джерело: ОГО

