У Миколаївській області стартувала нова програма, яка покликана надавати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області реалізовуватиметься завдяки співпраці Карітасу України та Гуманітарного фонду для України, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Карітасу, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стане частиною великої ініціативи, що охоплює також Дніпропетровський та Запорізький регіон.

Проєкт передбачає широкий спектр підтримки для евакуйованих і постраждалих від війни людей. Його реалізація здійснюватиметься через 5 місцевих осередків, серед яких є і Карітас Миколаїв.

У межах програми заплановано проведення малих та середніх ремонтів житла. Також оновлюватимуться приміщення для тимчасового проживання з подальшим меблюванням. Люди, які щойно прибули на нове місце, отримають стартові набори, а особи з особливими потребами зможуть скористатися гігієнічними комплектами.

Окрім цього, працюватимуть кризові центри, де надаватиметься психологічна, юридична та фінансова підтримка. Команда Карітасу Маріуполь забезпечуватиме роздачу наборів для евакуйованих та транзитних гігієнічних комплектів. У Кривому Розі та Запоріжжі діятимуть інклюзивні центри для тих, хто потребує адаптованих послуг.

Завдяки проєкту у нашому місті та в Кривому Розі можна буде отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області у вигляді домашньої опіки та доступу до телемедицини. Окремо передбачено гарячі обіди для потребуючих, які роздаватимуть у Маріуполі та Запоріжжі. Для сімей з дітьми працюватимуть дружні простори у Запоріжжі, Кам’янському та Миколаєві.

Це місця, де малеча зможе безпечно проводити час, а батьки отримають можливість вирішити свої нагальні справи. Реалізація ініціативи триватиме з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026 року. Команди місцевих організацій вже провели першу зустріч та розпочали підготовчі роботи.

