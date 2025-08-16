В Николаевской области стартовала новая программа, призванная оказывать гуманитарную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области будет реализовываться благодаря сотрудничеству Каритаса Украины и Гуманитарного фонда для Украины, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Каритаса, гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области станет частью большой инициативы, охватывающей Днепропетровский и Запорожский регион.

Проект предусматривает широкий спектр поддержки для эвакуированных и пострадавших от войны людей. Его реализация будет осуществляться через 5 местных центров, среди которых есть и Каритас Николаев.

В рамках программы запланировано проведение малых и средних ремонтов жилья. Также будут обновляться помещения для временного проживания с последующей меблировкой. Люди, прибывшие на новое место, получат стартовые наборы, а лица с особыми потребностями смогут воспользоваться гигиеническими комплектами.

Кроме того, будут работать кризисные центры, где будет оказываться психологическая, юридическая и финансовая поддержка. Команда Каритасу Мариуполь обеспечит раздачу наборов для эвакуированных и транзитных гигиенических комплектов. В Кривом Роге и Запорожье будут действовать инклюзивные центры для нуждающихся в адаптированных услугах.

Благодаря проекту в нашем городе и Кривом Роге можно будет получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области в виде домашней опеки и доступа к телемедицины. Отдельно предусмотрены горячие обеды для нуждающихся в Мариуполе и Запорожье. Для семей с детьми будут работать дружеские просторы в Запорожье, Каменском и Николаеве.

Это места, где малыши смогут безопасно проводить время, а родители получат возможность решить свои неотложные дела. Реализация инициативы продлится с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. Команды местных организаций уже провели первую встречу и приступили к подготовительным работам.

