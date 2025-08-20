У Сумській області триває масштабна програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших категорій, які опинилися у складних обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області стала важливим напрямком роботи соціальних служб та партнерських організацій, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці Соціального захисту міста Суми, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачає будівництво модульного містечка.

Ініціатива реалізується і для тих, хто вимушено залишив рідний дім, і для тих, чиї оселі були зруйновані або пошкоджені. Модульні будинки дадуть можливість знайти безпечний прихисток та повернути відчуття стабільності. Важливо, що для поселення у ці тимчасові споруди діє офіційна процедура відбору.

Департамент соціального захисту міської ради уповноважений визначати потреби громадян та ухвалювати рішення щодо надання місця проживання.

Щоб стати на облік, потрібно заповнити заяву встановленого зразка. Прийом документів здійснюється у Департаменті соціального захисту населення за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35 у громадській приймальні на робочому місці номер 15.

Під час заповнення заяви обов’язково слід мати паспортні дані, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо заявник має сім’ю, потрібні документи і для всіх членів родини.

Процедура проста, однак важливо дотриматися всіх вимог, щоб отримати шанс на поселення. Працівники департаменту наголошують, що готові допомогти кожному, хто звертається, по гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Сумській області.

Для отримання додаткових роз’яснень або консультацій можна зателефонувати за номером 0542 787 147. Дзвінки приймають у робочі години. Проте перед тим, як телефонувати, варто уточнити актуальну інформацію, адже вона постійно оновлюється.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.