В Сумской области идет масштабная программа гуманитарной помощи для пенсионеров и других категорий, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Сумской области стала важным направлением работы социальных служб и партнерских организаций, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице Социальной защиты города Сумы, гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает строительство модульного городка.

Инициатива реализуется и для тех, кто вынужденно покинул родной дом, и для тех, чьи дома были разрушены или повреждены. Модульные дома позволят найти безопасную пристанище и вернуть ощущение стабильности. Важно, что для поселения в эти временные постройки действует официальная процедура отбора.

Департамент социальной защиты городского совета уполномочен определять потребности граждан и принимать решение о предоставлении места жительства.

Чтобы стать на учет, необходимо заполнить заявление установленного образца. Прием документов осуществляется в Департаменте социальной защиты населения по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35 в общественной приемной на рабочем месте номер 15.

При заполнении заявления обязательно следует иметь паспортные данные, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Если у заявителя есть семья, необходимы документы и для всех членов семьи.

Процедура проста, однако важно соблюдать все требования, чтобы получить шанс на поселение. Работники департамента отмечают, что готовы помочь каждому обращающемуся за гуманитарной помощью для пенсионеров в Сумской области.

Для получения дополнительных разъяснений или консультаций можно позвонить по телефону 0542 787 147. Вызовы принимаются в рабочие часы. Однако перед тем, как звонить по телефону, стоит уточнить актуальную информацию, ведь она постоянно обновляется.

