Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти у різних містах і селах регіону.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують у кількох населених пунктах, причому кожен варіант має власні умови розміщення, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію оприлюднено на сайті Допомагай.

У Васильківці, Васильківський район, є дві кімнати в приватному будинку, який складається з чотирьох приміщень, кухні, санвузла та прихожої. Оселя обладнана газовим опаленням, водопостачанням, газовою колонкою, холодильником, мікрохвильовою піччю, пральною машиною та необхідними меблями.

Пропозиція орієнтована на двох людей віком від 50 років, які мають досвід проживання у приватному секторі. Передбачене спільне проживання з жінкою похилого віку, догляд за порядком у будинку та на присадибній ділянці з садом і городом. Оплата стосується лише комунальних послуг.

У П’ятихатках, П’ятихатський район, у сільському будинку з вуличними зручностями та дров’яним опаленням можуть поселити одного чоловіка. Це може бути випускник інтернату, сирота або пенсіонер, який цінує спокій і любить риболовлю. Проживання безоплатне, надаються продукти, одяг та засоби для прибирання. Від мешканця очікують допомогу у господарських справах, порядність і врівноважений характер.

У Кам’янському, на вулиці Яворницького, пропонують кімнату площею 12 кв. м у трикімнатній квартирі на третьому поверсі для жінки пенсійного віку без серйозних проблем зі здоров’ям. Проживання — безкоштовне.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти у різних містах і селах регіону, але кожна пропозиція передбачає певні умови для майбутніх мешканців. Щоб дізнатися більше, слід звертатися до авторів оголошень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області: як отримати допомогу

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.