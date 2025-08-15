Грошову допомогу для ВПО в Харкові на проживання можна оформити у зручних місцях

Грошова допомога для ВПО в Харкові може бути отримана в зручному для українців способі, виплати в першу чергу надаються на проживання, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

Влітку 2025 року адміністрування соціальних допомог, які отримують громадяни України, офіційно передано Пенсійному фонду України. Це означає, що відтепер внутрішньо переміщені особи (переселенці) можуть звертатися до сервісних центрів ПФУ для оформлення фінансової підтримки на проживання.

Відтепер саме органи Пенсійного фонду приймають заяви, ухвалюють рішення та здійснюють нарахування грошової допомоги для ВПО в Харкові. При цьому коло місць, куди можна подати заяву, не обмежується лише ПФУ.

Грошову допомогу для ВПО в Харкові на проживання можна оформити:

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Дія — у разі першого звернення;

безпосередньо у сервісному центрі ПФУ, ЦНАПі чи у виконавчих органах сільських, селищних або міських рад;

поштою — на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України.

Хто призначатиме виплату?

Усі рішення тепер ухвалюватиме Пенсійний фонд України. Якщо заява була подана до органів соціального захисту населення ще до 1 липня 2025 року, але її не встигли розглянути, остаточне рішення також прийматиме ПФУ.

Важливо: для чинних отримувачів виплат нічого не змінюється. Переоформлювати допомогу чи повторно подавати заяву не потрібно.

Де отримати довідку переселенця?

Порядок оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи залишився незмінним. Її можна отримати, звернувшись до уповноваженої особи органу місцевого самоврядування, у ЦНАПі або через подання електронної заяви на порталі Дія.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому доведеться повернути пільги за комуналку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: в яких випадках можливо повторне надання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для людей з інвалідністю у Харкові та області: за яких умов можна отримати 4000 гривень.