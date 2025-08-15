Денежную помощь для ВПЛ в Харькове на проживание можно оформить в удобных местах

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове может быть получена в удобном для украинцев способе, выплаты в первую очередь предоставляются на жительство, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Летом 2025 года администрирование социальных пособий, получаемых гражданами Украины, официально передано Пенсионному фонду Украины. Это означает, что теперь внутренне перемещенные лица (переселенцы) могут обращаться в сервисные центры ПФУ для оформления финансовой поддержки на проживание.

Теперь именно органы Пенсионного фонда принимают заявления, принимают решения и осуществляют начисление денежной помощи для ВПЛ в Харькове. При этом круг мест, на которые можно подать заявку, не ограничивается только ПФУ.

Денежную помощь для ВПЛ в Харькове на проживание можно оформить:

через Единый государственный вебпортал электронных услуг или мобильное приложение Дія – в случае первого обращения;

непосредственно в сервисном центре ПФУ, ЦНАП или в исполнительных органах сельских, поселковых или городских советов;

почтой - в адрес соответствующего отделения Пенсионного фонда Украины.

Кто будет назначать выплату?

Все решения теперь будет принимать Пенсионный фонд Украины . Если заявление было подано в органы социальной защиты населения еще до 1 июля 2025 года, но его не успели рассмотреть, окончательное решение также будет принимать ПФУ.

Важно: для действующих получателей выплат ничего не меняется. Переоформлять помощь или повторно подавать заявление не следует.

Где получить справку переселенца?

Порядок оформления справки о взятии на учет внутри перемещенного лица остался неизменным. Ее можно получить, обратившись к уполномоченному лицу органа местного самоуправления, в ЦНАПе или через подачу электронного заявления на портале Дія.

