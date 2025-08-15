Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні сфери.

Робота для пенсіонерів у Харкові відкрита одразу у кількох компаніях, які пропонують офіційне працевлаштування та різні умови зайнятості, повідомляє, Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Мережа АЗК OKKO шукає прибиральницю у Солоницівку. Оплата — 10 000 грн, надається безкоштовне медичне страхування, оплачувана відпустка 24 дні та лікарняні. Працевлаштування офіційне з першого дня, без затримок зарплати. Основне завдання — якісне прибирання приміщень. Підходить для студентів і пенсіонерів.

ПринтПриниматель запрошує друкаря або помічника друкаря для роботи у футболочній типографії. Зарплата — 10 000–16 000 грн із перспективою підвищення. Вимоги — уважність, охайність, досвід із вишивальною технологією буде перевагою. Обов’язки — друк футболок та облік залишків. Повна зайнятість, умови праці безпечні. Позиція відкрита для студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Компанія Grafix пропонує вакансію помічника маляра у Харкові із заробітною платою 20 000–27 000 грн. Робота полягає у підготовці металевих поверхонь перед фарбуванням і виконанні допоміжних завдань у цеху. Передбачене навчання на робочому місці та стабільна зайнятість у колективі. Вимоги — відповідальність, уважність, гарний зір. Досвід від 1 року, перевага ветеранам.

Вакансії забезпечують стабільну оплату, навчання та офіційне оформлення. Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні сфери — від прибирання та друку до виробничих процесів із металом.

Щоб дізнатися більше інформації, зверніться до авторів оголошень.

