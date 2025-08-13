Обмеження руху у Львівській області діють у серпні через ремонтні роботи та погодні умови, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі обласної військової адміністрації, водії та пасажири мають врахувати зміни на дорогах, щоб поїздки залишалися безпечними та комфортними.

Обмеження руху у Львівській області передбачають, що з 13 по 23 серпня у Пустомитах проводитимуть капітальний ремонт залізничного переїзду 1499 км + 228 м на дільниці Львів–Стрий. Роботи триватимуть щодня з 10:00 до 20:00, і в цей час проїзд через переїзд буде повністю закритий для всіх видів транспорту.

Для водіїв передбачена тимчасова схема об’їзду, яку встановлять безпосередньо на місці. Пасажирам радять планувати поїздки заздалегідь та враховувати додатковий час, який потрібно буде витратити в дорозі.

Директор департаменту дорожнього господарства ОДА наголосив, що роботи проводять у рамках планового утримання дорожньої інфраструктури. Метою є забезпечення безпеки пересування та зручності користування залізничним переїздом після завершення ремонту.

Окрім цього, обмеження руху у Львівській області стосуються вантажного транспорту через високі літні температури. Патрульна поліція регіону ще на початку літа повідомила про введення теплового режиму для великовагових автомобілів.

При температурі повітря понад +28 градусів пересування транспортних засобів вагою понад 24 тонни з навантаженням на вісь понад сім тонн забороняється. Водії можуть перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки, які облаштовані уздовж автодоріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

