Ограничения движения во Львовской области действуют в августе из-за ремонтных работ и погодных условий, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе областной военной администрации, водители и пассажиры должны учесть изменения на дорогах, чтобы поездки оставались безопасными и комфортными.

Ограничения движения во Львовской области предполагают, что с 13 по 23 августа в Пустомытах будут проводить капитальный ремонт железнодорожного переезда 1499 км + 228 м на участке Львов-Стрый. Работы продлятся ежедневно с 10:00 до 20:00, и в это время проезд через переезд будет полностью закрыт для всех видов транспорта.

Для водителей предусмотрена временная схема объезда, которая будет установлена непосредственно на месте. Пассажирам советуют планировать поездки заранее и учитывать дополнительное время, которое нужно будет потратить в пути.

Директор департамента дорожного хозяйства ОГА подчеркнул, что работы проводятся в рамках планового содержания дорожной инфраструктуры. Целью является обеспечение безопасности передвижения и удобства пользования железнодорожным переездом после ремонта.

Кроме того, ограничения движения во Львовской области касаются грузового транспорта из-за высоких летних температур. Патрульная полиция региона еще в начале лета сообщила о введении теплового режима для тяжеловесных автомобилей.

При температуре воздуха более +28 градусов передвижение транспортных средств весом более 24 тонн с нагрузкой на ось более семи тонн запрещается. Водители могут переждать жару на специальных площадках для временной стоянки, обустроенных вдоль автодорог и возле объектов дорожного сервиса.

