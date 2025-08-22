Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області дає шанс для вразливих людей отримати ресурси, щоб упоратися з повсякденними викликами.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області стала одним із ключових напрямів підтримки, яку надає міжнародний проєкт за участі Карітасу Швейцарії, Швейцарської солідарності та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Карітасу, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає кілька видів підтримки.

Насамперед це екстрені виплати для внутрішньо переміщених осіб, які залишили домівки не пізніше ніж 30 днів тому, а також для родин, що проживають у межах 15 кілометрів від лінії фронту або зазнали ударів від раптових обстрілів.

Кожен член родини в такому випадку може отримати одноразову суму у 10 800 гривень, і підтримка надається не більше, ніж чотирьом людям у домогосподарстві.

Другий напрям - стабілізаційна грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області. Участ можуть взяти ті, хто залишив свій дім після 24 лютого 2022 року, повернувся до місць постійного проживання або мешкає на деокупованих територіях. У такому випадку виплата становить 3 600 гривень на людину щомісяця протягом півроку.

Максимальна кількість отримувачів у родині також не перевищує чотирьох осіб. Крім коштів, ініціатива передбачає соціальний супровід від кейс-менеджерів. Він доступний для внутрішньо переміщених осіб, що нині проживають у нашому регіоні, та мешканців звільнених територій.

Окремо надається компенсація оренди житла, відновлення пошкоджених осель через легкі та середні ремонти, психологічні консультації, а також послуги домашньої опіки для самотніх літніх людей від 55 років і для дорослих з інвалідністю.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.