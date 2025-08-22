Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области дает шанс для уязвимых людей получить ресурсы, чтобы справиться с повседневными вызовами.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области стала одним из ключевых направлений поддержки, предоставляемой международным проектом с участием Каритаса Швейцарии, Швейцарской солидарности и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Каритаса, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает несколько видов поддержки.

В первую очередь это экстренные выплаты для внутренне перемещенных лиц, покинувших дома не позднее 30 дней назад, а также для семей, проживающих в пределах 15 километров от линии фронта или подвергшихся ударам от внезапных обстрелов.

Каждый член семьи в таком случае может получить одноразовую сумму в 10 800 гривен, и поддержка предоставляется не более четырех людей в домохозяйстве.

Второе направление – стабилизационная денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области. Участие могут принять те, кто покинул свой дом после 24 февраля 2022 года, вернулся в места постоянного проживания или проживает на деоккупированных территориях. В таком случае выплата составляет 3600 гривен на человека ежемесячно в течение полугода.

Максимальное количество получателей в семье также не превышает четырех человек. Помимо средств инициатива предусматривает социальное сопровождение от кейс-менеджеров. Он доступен для внутренне перемещенных лиц, проживающих в нашем регионе, и жителей освобожденных территорий.

Отдельно предоставляется компенсация аренды жилья, восстановление поврежденных домов из-за легких и средних ремонтов, психологических консультаций, а также услуги домашней опеки для одиноких пожилых людей от 55 лет и для взрослых с инвалидностью.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.