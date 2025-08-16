Дефіцит продуктів у Кіровоградській області можливий лише у разі відсутності імпорту та зниження конкуренції.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може стати наслідком складного сезону, який прогнозують українські аграрії через негативні погодні умови та інші виклики, повідомляє Politeka.

Уже зараз експерти попереджають про можливе зростання цін і збільшення частки імпортних товарів на полицях магазинів.

Через несприятливий рік більшість виробників замість прибутків отримали збитки. Прогнозоване зниження вартості сезонної продукції майже не відчувається, а власних овочів і фруктів на ринку замало. Імовірно, на зиму їх буде закладено менше від потреби, що вплине на підсумкову вартість. Утримувати баланс, на думку фахівців, допоможе імпорт, який зможе компенсувати брак.

Економіст Едуард Каражия наголошує: за умов меншого врожаю імпортні поставки мають зрости, щоб уникнути неконтрольованого підвищення. Відсутність конкуренції призведе до додаткового тиску на вартість українських товарів, тоді як більша кількість закордонної продукції стримуватиме підвищення.

Головним чинником, що формує ціни, залишається співвідношення попиту та пропозиції. В Україні відсутнє централізоване регулювання вартості більшості товарів, тому ринкова ціна відображає готовність споживачів купувати.

Щодо зерна, то навіть за умов неврожаю внутрішніх обсягів вистачить. Проблеми виникають із прибутком від експорту, більша частина якого осідає у трейдерів та логістичних компаній.

Отже, дефіцит продуктів у Кіровоградській області можливий лише у разі відсутності імпорту та зниження конкуренції. За стабільних поставок і збереження попиту різкого стрибка цін вдасться уникнути.

