Дефицит продуктов в Кировоградской области возможен только при отсутствии импорта и снижении конкуренции.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может стать следствием сложного сезона, который прогнозируют украинские аграрии из-за негативных погодных условий и других вызовов, сообщает Politeka.

Уже сейчас эксперты предупреждают о возможном росте цен и увеличении доли импортных товаров на полках магазинов.

Из-за неблагоприятного года большинство производителей вместо прибылей получили убытки. Прогнозируемое снижение стоимости сезонной продукции почти не ощущается, а собственных овощей и фруктов на рынке маловато. Вероятно, на зиму они будут заложены меньше потребности, что повлияет на итоговую стоимость. Удерживать баланс, по мнению специалистов, поможет импорт, который сможет компенсировать брак.

Экономист Эдуард Каражия отмечает: в условиях меньшего урожая импортные поставки должны вырасти во избежание неконтролируемого повышения. Отсутствие конкуренции приведет к дополнительному давлению на стоимость украинских товаров, в то время как большее количество зарубежной продукции будет сдерживать повышение.

Главным фактором, формирующим цены, остается соотношение спроса и предложения. В Украине отсутствует централизованное регулирование стоимости большинства товаров, поэтому рыночная цена отражает готовность покупателей покупать.

Что касается зерна, то даже при неурожае внутренних объемов хватит. Проблемы возникают с прибылью от экспорта, большая часть которого оседает у трейдеров и логистических компаний.

Следовательно, дефицит продуктов в Кировоградской области возможен только при отсутствии импорта и снижении конкуренции. При стабильных поставках и сохранении спроса резкого скачка цен удастся избежать.

