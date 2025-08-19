Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області продовжує надаватися, однак у серпні окремі категорії можуть втратити право на виплати, повідомляє Politeka.

Згідно з постановою №332, це стосується тих, хто перестав відповідати критеріям отримання державної підтримки.

Призначення та виплату здійснює Пенсійний фонд України, орієнтуючись на вразливі групи, серед яких: переселенці з територій бойових дій або тимчасової окупації, власники зруйнованого чи непридатного для проживання житла, а також діти, народжені у сім’ях переселенців, що перебувають на обліку.

Розмір становить 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю, 2 000 гривень — для інших категорій. Допомога призначається на шість місяців від місяця звернення, але не довше ніж на рік загалом. Продовження можливе лише для визначених груп: сімей з неповнолітніми дітьми, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких батьків, багатодітних, тих, хто доглядає за людьми або дітьми з інвалідністю, постраждалих від війни, студентів і учнів віком 18–23 роки, що навчаються на денній формі та не мають власної сім’ї.

Працездатні, які протягом трьох місяців не працевлаштувалися, мають знайти роботу, зареєструватися у центрі зайнятості, розпочати власну справу, отримати грант або пройти навчання за ваучером, щоб не втратити виплати.

Продовження грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області неможливе, якщо сім’я перевищує середньомісячний дохід у 9 440 гривень на особу, переселенці повернулися до постійного місця проживання, або хтось із родини перебував за кордоном понад 30 днів поспіль чи 60 днів сумарно за пів року.

