Грошова допомога для ВПО в Полтавській області може бути отримана або вперше, або відновлена за виконання встановлених вимог.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області доступна українцям, які були змушені виїхати за межі країни через війну, але вже повернулися додому, повідомляє Politeka.

Відповідно до Юридичного порадника для переселенців, таке право визначене чинними нормами та регулюється Порядком надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Існують два механізми оформлення виплат.

Перший передбачений для тих, хто звертається вперше. Необхідно отримати довідку переселенця та подати заяву на фінансову підтримку — через "Дію" або особисто у підрозділі соціального захисту за місцем перебування. Подати документи можна лише після п’ятнадцяти робочих днів з моменту повернення з-за кордону, не враховуючи вихідні та свята.

Крім цього, претендент повинен відповідати майновим вимогам: не мати депозитів понад сто тисяч гривень, житла на підконтрольній території, придатного для проживання та неушкодженого бойовими діями, а також не здійснювати валютних операцій чи великих покупок на таку суму.

Другий варіант стосується відновлення виплат тим, хто їх раніше отримував, але через перебування за кордоном чи відмову виплати було припинено. У такій ситуації можна повторно оформити підтримку на шість місяців, якщо перше призначення відбулося після 1 серпня 2023 року згідно з постановою Кабміну № 709.

Обов’язковою умовою є повторне взяття на облік як переселенця та переміщення з територій бойових дій, тимчасової окупації без офіційної дати завершення, або наявність зруйнованого житла, що непридатне для проживання.

