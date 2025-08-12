Місцевим мешканцям радять враховувати новий графік руху транспорту в Кривому Розі, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі пов’язаний із тимчасовим припиненням роботи тролейбусів на проспекті Університетському вночі, повідомляє Politeka.

Комунальні служби планують провести необхідні ремонтні роботи на контактній мережі, щоб забезпечити подальше надійне функціонування громадського транспорту.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі включає зміни в роботі тролейбусів у нічні години з 23:00 до 03:30 у декілька визначених днів серпня. Ремонтні заходи вже виконувалися 7-8, 11-12 і заплановані на 14-15 числа місяця.

Під час цих робіт на відрізку від перехрестя з вулицею Олександра Васякіна до площі Героїв Кривбасу буде відключено напругу, що призведе до скорочення маршрутів останніх рейсів тролейбусів номерів 1, 2, 3, 8, 11, 20, 21 та 23.

Мешканців міста просять планувати свої поїздки заздалегідь, враховуючи тимчасові незручності у пересуванні містом. Новий графік руху в Кривому Розі на дні ремонту доступний на спеціальних інформаційних таблицях і офіційних ресурсах міста.

Також варто нагадати, що у місті триває розвиток муніципального проєкту «Соціальне таксі», який допомагає маломобільним мешканцям міста. Цьогоріч автопарк проєкту поповнився двома автомобілями.

Спільно з ПРООН у рамках ініціативи «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» Покровський територіальний центр отримав FIAT DOBLO, а новенький OPEL Movano вже вийшов на лінію в Довгинцівському районі.

Послуги соціального таксі доступні для поїздок до лікарень, банків, поштових відділень, органів місцевої влади та інших важливих установ. Від початку року цей сервіс вже надав майже тисячу поїздок близько двохсот користувачам.

