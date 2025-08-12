Местным жителям советуют учитывать новый график движения транспорта в Кривом Роге, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге связан с временным прекращением работы троллейбусов на Университетском проспекте ночью, сообщает Politeka.

Коммунальные службы планируют провести необходимые ремонтные работы в контактной сети, чтобы обеспечить дальнейшее надежное функционирование общественного транспорта.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге включает в себя изменения в работе троллейбусов в ночные часы с 23:00 до 03:30 в несколько определенных дней августа. Ремонтные мероприятия уже выполнялись 7-8, 11-12 и запланированы на 14-15 числа месяца.

В ходе этих работ на отрезке от перекрестка с улицей Александра Васякина до площади Героев Кривбасса будет отключено напряжение, что приведет к сокращению маршрутов последних рейсов троллейбусов номеров 1, 2, 3, 8, 11, 20, 21 и 23.

Жителей города просят планировать свои поездки заранее, учитывая временные неудобства в передвижении по городу. Новый график движения в Кривом Роге на дни ремонта доступен на специальных информационных таблицах и официальных ресурсах города.

Также следует напомнить, что в городе продолжается развитие муниципального проекта «Социальное такси», помогающего маломобильным жителям города. В этом году автопарк проекта пополнился двумя автомобилями.

Совместно с ПРООН в рамках инициативы EU4Recovery – Расширение возможностей общин в Украине Покровский территориальный центр получил FIAT DOBLO, а новенький OPEL Movano уже вышел на линию в Долгинцевском районе.

Услуги социального такси доступны для поездок в больницы, банки, почтовые отделения, органы местной власти и другие важные учреждения. С начала года этот сервис уже предоставил около тысячи поездок около двухсот пользователям.

