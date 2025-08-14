Подорожчання проїзду на Закарпатті вдарило по гаманцях місцевих мешканців, які вже й так спустошені з огляду на загальну економічну ситуацію в країні.

У травні цього року місцеві відчули на собі чергове подорожчання проїзду на Закарпатті, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Управлінні міського господарства Мукачівської міської ради, подорожчання проїзду на Закарпатті означає, що виросли тарифи на транспорт у Мукачево. Зокрема, це відбулося 28 травня 2025 року і торкнулося маршруту №32, що курсує між містом та селом Нове Давидково.

Тепер вартість квитка для одного пасажира становить 23 гривні. Попередній тариф був значно нижчим і становив 18 гривень. Зростання вартості пов’язане з рядом чинників, які врахували при ухваленні рішення.

В Управлінні міського господарства пояснили, що подорожчання проїзду на Закарпатті відбулося у відповідності до діючого законодавства у сфері транспорту та державної регуляторної політики.

Крім того, рішення прийняли на підставі звернення перевізника ТДВ Мукачівське АТП 12106. Економічно обґрунтовані розрахунки та рекомендації профільної комісії також стали основою для підвищення тарифу.

Окрім новин про підняття вартості квитка в Мукачево, сталися й деякі зміни транспорті Ужгорода. Так, з 1 липня почала діяти автоматизована система оплати в міському транспорті. Містяни можуть завантажити спеціальний мобільний додаток CIVIL, який значно полегшує оплату за квитки.

Через цей додаток також можна слідкувати за рухом автобусів онлайн, сканувати QR-коди та переглядати історію оплат. Містяни мають змогу обрати серед кількох типів муніципальних карток.

Неперсоніфікована картка доступна всім і коштує 200 гривень, з яких понад 80 залишаються на балансі для оплати квитків. Термін дії таких карток не обмежений, проте у разі втрати або пошкодження їх не відновлюють і кошти не повертають.

