Подорожание проезда на Закарпатье ударило по кошелькам местных жителей, которые уже и так опустошены из-за общей экономической ситуации в стране.

В мае этого года местные почувствовали на себе очередное подорожание проезда в Закарпатье , сообщает Politeka.

Как проинформировали в Управлении городского хозяйства Мукачевского городского совета, подорожание проезда в Закарпатье означает, что выросли тарифы на транспорт в Мукачево. В частности, это произошло 28 мая 2025 года и коснулось маршрута №32, курсирующего между городом и селом Новое Давыдково.

Теперь стоимость билета для одного пассажира составляет 23 гривны. Предыдущий тариф был значительно ниже и составил 18 гривен. Рост стоимости связан с рядом факторов, которые были учтены при принятии решения.

В Управлении городского хозяйства объяснили, что подорожание проезда в Закарпатье произошло в соответствии с действующим законодательством в сфере транспорта и государственной регуляторной политики.

Кроме того, решение приняли на основании обращения перевозчика ОДО Мукачевское АТП 12106. Экономически обоснованные расчеты и рекомендации профильной комиссии стали основой для повышения тарифа.

Кроме новостей о повышении стоимости билета в Мукачево, произошли и некоторые изменения в транспорте Ужгорода. Да, с 1 июля начала действовать автоматизированная система оплаты в городском транспорте. Горожане могут скачать специальное мобильное приложение CIVIL, которое значительно облегчает оплату за билеты.

Через это приложение можно следить за движением автобусов онлайн, сканировать QR-коды и просматривать историю оплат. Горожане могут выбрать среди нескольких типов муниципальных карт.

Неперсонифицированная карта доступна всем и стоит 200 гривен, из которых более 80 остаются на балансе для оплаты билетов. Срок действия таких карт не ограничен, однако в случае потери или повреждения их не восстанавливают и средства не возвращают.

