Нова система оплати проїзду в Хмельницькому діє в тролейбусах міста і передбачає безготівковий розрахунок, передає Politeka.

Про це повідомили на сторінці КП «Електротранс».

Оплатити поїздку можна за допомогою спеціальної проїзної або банківської картки, включно з використанням телефону чи іншого гаджета. Це оновлення торкається можливості сплатити однією карткою за кількох пасажирів одночасно.

Також на окремих автобусних маршрутах середнього та великого габариту встановлені валідатори, які підтримують аналогічний спосіб розрахнку без готівки. Проте в автобусах залишається можливість розрахуватися готівкою за проїзд.

Раніше на валідаторах було встановлено інтервал у 60 секунд між оплатами однією карткою для кількох квитків, що унеможливлювало швидке придбання проїзних для двох пасажирів. Цей інтервал створював незручності, тому його було скорочено до 40 секунд. Такі зміни покликані полегшити процес оплати та зробити його більш зручним для пасажирів, які купують квитки однією карткою.

Впровадження такої нової системи оплати проїзду в Хмельницькому спрямоване на підвищення комфорту користування громадським транспортом у місті.

До слова, у Хмельницькій області також, через підвищення температури повітря до понад 28 градусів, ввели сезонні заборони для проїзду великовагового транспорту.

Як інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у регіоні, заборона стосується машин фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн. Такі заходи запроваджують для зменшення руйнування асфальтобетонного покриття у спекотний період.

