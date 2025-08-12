Введено також зміни у маршрутах громадського транспорту, пов'язані з тим, що у Луцьку перекриють рух транспорту

У Луцьку перекриють рух транспорту через масштабні роботи, які розпочнуться у місті, тому варто знати, на яких вулицях будуть діяти обмеження, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила прес-служба міської ради.

У зв’язку з проведенням масштабної реконструкції теплової мережі у Луцьку перекриють рух транспорту. Зокрема, пересування транспортних засобів проспектом Перемоги буде тимчасово перекрито.

Обмеження діятиме у нічний час із суботи, 16 серпня 2025 року, з 21:00, і триватиме до 6:00 ранку 17 серпня 2025 року. Зокрема, перекриття торкнеться ділянки проспекту Перемоги від вулиці Звитяжна до вулиці Клима Савура.

Це необхідний захід для проведення якісних ремонтних робіт, спрямованих на модернізацію теплової інфраструктури, що забезпечує комфортне та безпечне опалення мешканців міста. Внаслідок таких робіт покращаться умови життєдіяльності, а також знизяться ризики аварій у майбутньому.

Водночас мешканців і гостей міста попереджають про те, що незабаром буде надана додаткова інформація щодо змін у маршрутах громадського транспорту, пов’язаних із тим, що у Луцьку перекриють рух транспорту. Адміністрація міста докладає максимум зусиль, щоб впорядкувати пересування і мінімізувати незручності для пасажирів.

У гостей та містян просять вибачення за тимчасові незручності, які можуть виникнути через ці ремонтні роботи, і закликаємо усіх планувати свої поїздки заздалегідь, враховуючи тимчасові обмеження руху.

Крім цього, з 1 вересня буде відновлено зупинку поїзда №98/97 сполученням Ковель – Київ – Ковель на станції Голоби.

