Введены также изменения в маршрутах общественного транспорта, связанные с тем, что в Луцке перекроют движение транспорта

В Луцке перекроют движение транспорта из-за масштабных работ, которые начнутся в городе, поэтому следует знать, на каких улицах будут действовать ограничения, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба городского совета.

В связи с проведением масштабной реконструкции тепловой сети в Киеве перекроют движение транспорта. В частности, передвижение транспортных средств по проспекту Победы будет временно перекрыто.

Ограничение будет действовать в ночное время с субботы, 16 августа 2025 года, с 21:00 и продлится до 6:00 утра 17 августа 2025 года. В частности, перекрытие коснется участка проспекта Победы от улицы Возвышенная до улицы Клима Савура.

Это необходимая мера для проведения качественных ремонтных работ, направленных на модернизацию тепловой инфраструктуры, что обеспечивает комфортное и безопасное отопление жителей города. В результате таких работ улучшатся условия жизнедеятельности, а также снизятся риски аварий в будущем.

В то же время, жителей и гостей города предупреждают о том, что в скором времени будет предоставлена дополнительная информация об изменениях в маршрутах общественного транспорта, связанных с тем, что в Луцке перекроют движение транспорта. Администрация города прилагает максимум усилий, чтобы привести в порядок передвижение и минимизировать неудобства для пассажиров.

У гостей и горожан извиняются за временные неудобства, которые могут возникнуть из-за этих ремонтных работ, и призываем всех планировать свои поездки заранее, учитывая временные ограничения движения.

Кроме этого, с 1 сентября будет возобновлена остановка поезда №98/97 сообщением Ковель – Киев – Ковель на станции Голобы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: в "Укрзализныце" рассказали об изменениях на важном маршруте.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам раскрыли детали о важных изменениях.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов из Запорожья: "Укрзализныця" изменила расписание, что важно знать украинцам.