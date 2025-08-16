Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стало неприємною новиною для місцевих мешканців.

Жителі Юріївки та навколишніх сіл отримали офіційне повідомлення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Місцеве КП попередило про зміну вартості водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стане відчутним для мешканців Юріївської громади вже найближчим часом. Рішення ухвалено відповідно до чинних постанов Кабінету Міністрів України та Закону України про ЖКП.

У повідомленні йдеться про зміну вартості трьох основних напрямів роботи підприємства. Це централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та управління побутовими відходами.

Основними причинами підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стало зростання вартості енергоносіїв, подорожчання матеріалів і реагентів, а також необхідність актуалізації витрат з урахуванням реальних обсягів надання ЖКП.

Проєкт нових розцінок уже оприлюднено. Для населення ціна водопостачання зросте з 53 гривень 6 копійок до 69.38 за кубометр. Водовідведення коштуватиме 187.53 за кубометр замість нинішніх 164 гривень 77 копійок.

Аналогічно змінюються розцінки для бюджетних установ та інших категорій споживачів. Ще більш відчутне подорожчання стосується управління побутовими відходами. Для мешканців вартість збору та вивезення сміття зросте з 35 грн на одну особу на місяць до 67.86. Прийом і розміщення сміття на полігоні також виросте більш ніж удвічі.

Усі зазначені розрахунки, як наголошує підприємство, базуються на економічно обґрунтованих витратах і враховують планові показники діяльності.

