У Сумській області продовжують дбати про тих, хто потребує гуманітарної допомоги для пенсіонерів чи інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області стає рятівним колом для багатьох літніх людей та інших соціально вразливих мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Як інформують у Фейсбук соціального захисту міста Суми, лише за перше півріччя 2025 року підтримку отримали понад 14 тисяч осіб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області є частиною масштабної роботи, яку веде департамент соціального захисту міста.

Тут підтримку отримують внутрішньо переміщені особи, родини Захисників України, зокрема тих, хто загинув або зник безвісти, люди з інвалідністю першої та другої групи, сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю, а також домогосподарства, які постраждали від збройної агресії.

За словами представників департаменту, вдається залучати значні ресурси завдяки співпраці з благодійними та міжнародними організаціями. Продуктові набори, засоби догляду для людей з особливими потребами, зокрема підгузки для дорослих, і багато інших необхідних речей регулярно надходять до міста.

Серед партнерів, які підтримують мешканців Сум, є благодійний фонд «Глобал Емпавермент Мішн ЮА», італійська організація Fondazione Progetto Arca у співпраці з Charitable Fund Remar Ukraine, чеська організація «Людина в біді» та місто-партнер Целле з Німеччини.

Отримати детальну інформацію щодо доступних видів підтримки можна телефоном 050 407 81 27. Важливою новиною для мешканців є й те, що у громаді триває будівництво модульного містечка. Його планують відкрити для внутрішньо переміщених осіб та сімей, які втратили житло через бойові дії або надзвичайні ситуації.

Місто намагається створити умови, у яких кожна людина зможе відчути безпеку та підтримку. Тож гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області досі доступна.

